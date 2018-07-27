Жителю Тольятти Сергею Чернову срочно нужна помощь. Находясь в отпуске в Анталье (Турция), Сергей попал в беду. В субботу, 28 июля, у мужчины случился острый приступ панкреатита, спровоцированный какой-то местной инфекцией. К несчастью, на фоне приступа перестали справляться почки, поэтому Сергей сейчас подключен к аппарату гемодиализа. Стоит вопрос о подключении его к искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщает сайт TLT1.ru, страховая компания уже отказала в оплате нескольких позиций лечения, в том числе гемодиализа. Учитывая, что это не страховой случай, есть большая вероятность, что счёт не будет оплачен вовсе.

«На сегодняшний день оплата гемодиализа за 5 дней составляет около $4000, общая сумма счета приближается к $35000, – поясняют друзья тольяттинца.

Сегодня стало известно, что его жена, Анастасия, 03.08.2018 оплатила первый счет, благодаря сбору средств, но денег, к несчастью, не хватает. Сегодня утром Настя вылетает обратно в Турцию, чтобы ухаживать и поддерживать Сергея.

Номер карты жены Сергея – 4276 8540 1255 4969 (Анастасия Вячеславовна Чернова).

По всем вопросам можно связаться с другом и сокурсником Сергея +7 937 211 2770, Дмитрий Спица.