Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области выявили факты неправомерного привлечения руководителем филиала «Почты России» в Самарской области сотрудников предприятия в личных целях. Общественники взяли ситуацию на контроль, обратились в прокуратуру и к главе «Почты России» с просьбой проверить указанные гражданами факты.

Ранее в ОНФ обратились работники регионального филиала «Почты России», которые рассказали, что в период с 2016 по июль 2017 г. в рабочее время и в выходные дни их привлекали для строительства загородного дома руководителя Артура Игрушкина в селе Малая Царевщина.

Работники «Почты России» производили сварочные, плотницкие и погрузо-разгрузочные работы, монтировали забор, представляли интересы своего начальника при решении вопросов землеустройства в администрации села Малая Царевщина, получении технических условий в ресурсоснабжающих организациях и много других видов работ.

«Возмутил работников почтовой связи и тот факт, что зачастую стройматериалы для загородного дома директора сотрудники вынуждены были оплачивать из личных денежных средств», – рассказал член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин после встречи с инициативной группой сотрудников.

«Нам казалось, что мы живем в более цивилизованном обществе, где отношения сотрудников предприятия строятся на основе трудового законодательства. Хочу обратиться к генеральному директору ФГУП «Почты России» с предложением дать оценку действиям и поступкам своего подчиненного в Самарском регионе», – сказал Нуждин.

После того как сотрудники «Почты России» выразили недовольство сложившейся ситуацией, на предприятии начались сокращения и увольнения, которые, к слову, тоже проводились с нарушением действующего законодательства, сообщил Нуждин.

В настоящее время письменные заявления, фото и видеосвидетельства, а также другие материалы инициативная группа сотрудников направила в правоохранительные и надзорные органы для проверки и принятия решения.

К общественному контролю за проверкой выявленных фактов подключился координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

«В Народный фронт обратились сотрудники «Почты России» в Самарской области.

В письме, которое они также отправили в Генпрокуратуру и главе «Почты России», сотрудники заявили, что выполняли множество разных работ по строительству дома главы регионального подразделения: были и плотниками, и грузчиками, и документы в разных инстанциях получали за него. Этот сигнал, безусловно, не останется без внимания», – заявил Антон Гетта. Депутат также сообщил, что активисты проекта ОНФ «За честные закупки» уже направили запрос в Следственный комитет России с просьбой провести проверку фактов, изложенных в обращении, а также в адрес «Почты России» – провести внутреннюю проверку.

«Все сигналы, поступающие к нам от активистов ОНФ, от граждан со всей страны, мы анализируем, вырабатываем решения. О самых острых проблемах и наших предложениях по их решению мы планируем рассказать на «Форуме Действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее». Тем более что нынешний форум 18-19 декабря станет самым масштабным в истории Народного фронта», – резюмировал Антон Гетта.

Пресс-служба Почты России прокомментировала отстранение руководства УФПС Самарской области:

На основании распоряжения Генерального директора Почты России Николая Подгузова группой ответственных специалистов Аппарата управления Почты России под руководством руководителя Департамента внутреннего контроля Наталии Хмыловой была начата внеплановая комплексная служебная проверка информации о нарушениях, допущенных руководством УФПС Самарской области.

Проверка проводится по всем фактам, указанным в обращениях работников предприятия и материалах СМИ. Результаты проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время в рамках проверки группа сотрудников ответственных подразделений Аппарата управления Почты России изучает документы, в понедельник специалисты будут направлены в г. Самару для проведения дополнительного расследования на месте.

На время проведения проверки директор УФПС Самарской области Артур Игрушкин отстраняется от исполнения обязанностей.