Суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд компенсаций по делу о связи детской присыпки с развитием онкологических заболеваний. Решение было вынесено присяжными суда города Сент-Луис в штате Миссури, сообщает Bloomberg .

Рекордная сумма штрафа стала сенсацией для юридического сообщества и огромным неприятным сюрпризом для самой компании – еще бы, за последние годы Johnson & Johnson нередко сталкивалась с подобными исками, и каждый раз дела разваливались в суде, поскольку не имели под собой никакого научного основания и были построены лишь на предположениях и ложных обвинениях.

Пострадавшие утверждают, что в популярной детской присыпке, которую Johnson & Johnson в течение десятилетий реализует по всему миру, содержится асбест, который якобы приводит к возникновению раковых заболеваний.

Представители компании назвали судебный процесс «принципиально несправедливым» и сказали, что будут обжаловать это решение. Johnson & Johnson в очередной раз опровергла наличие асбеста в продукции и привела результаты исследований, проводимых в течение нескольких лет (в том числе и Агентством США по контролю за продуктами и лекарствами) и свидетельствующих о том, что тальк является безопасным и не может провоцировать развитие заболеваний.

Тем не менее известно, что химические формулы талька и асбеста схожи и в природе месторождения талька могут быть загрязнены примесями амфиболового асбеста-тремолита. Амфиболовая группа асбеста, запрещенная, к слову, во всем мире, отличается устойчивостью к кислотным средам. Волокна этой группы, попадая в организм, практически не выводятся из организма и могут становиться причиной различных заболеваний.

В то же время хризотиловый асбест, широко используемый во многих странах мира, отличается тем, что в кислотной среде организма быстро растворяется и выводится без последствий для здоровья. Таким образом, при контролируемом использовании этот вид асбеста безопасен.