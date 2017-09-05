3 сентября 2017 года в городе Черкесске прошёл съезд черкесского народа Карачаево-Черкесской Республики, на котором были представлены делегаты от всех черкесских аулов. В нем приняли участие почти 800 делегатов, представлявших все муниципальные образования республики. Съезд был созван инициативной группой, которую поддержали большинство общественных организаций Карачаево-Черкесской Республики.

Главной темой для обсуждения стала критическая ситуация в Хабезском и Адыге-Хабльском районах республики, считающихся вотчиной клана Арашуковых , лидером которого сегодня является сенатор Рауф Арашуков. Делегатам съезда продемонстрировали документальный фильм, который показал деградацию обоих районов: разрушенные дороги, отсутствие социальной и культурной инфраструктуры, тотальную безработицу и неустроенность. «Я лично проехал все поселения Хабезского и Адыге-Хабльского районов, пообщался с людьми. Ситуация удручающая, – сказал в своем выступлении председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов.

Слова Банова подтвердили старейшины, главы аулов, которые выступали на съезде. Они отметили, что клан Арашуковых сегодня оказывает давление на кандидатов, выдвинутых в преддверии сентябрьских выборов в органы местного самоуправления.

Доказательством зависимости руководителей районов и сельских поселений от сенатора могут служить периодические авторские публикации и фотографии Арашукова в социальных сетях и других Интернет-ресурсах, в которых отображается отчёт о проводимых Арашуковым собраниях и совещаниях, на которых он раздаёт распоряжения и указания главам муниципальных сельских поселений и главам районов. Встает вопрос, по какому праву или на основании какого законодательства человек, призванный блюсти законы, позволяет себе их открыто нарушать?

Порицая незаконную деятельность Арашукова, нам бы хотелось ему напомнить, что пост сенатора от КЧР он занимает только по причине своей этнической принадлежности, в соответствии с договорённостями 1999 года. С уверенностью можем заявить, что нам не нужны сенаторы, занимающиеся нечистоплотной и дестабилизирующей политикой по отношению к своему народу, и мы не нуждаемся в таких главах районов и главах муниципальных сельских поселений, которые, по сути, являются марионетками определённого человека.

Не менее важным обстоятельством является тот факт, что в различных источниках СМИ фигурирует имя сенатора, где говорится о том, что Рауф Арашуков может быть причастен к двум резонансным убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, совершённым в 2010 году.