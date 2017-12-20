Карачаево-Черкесия вновь попала в центр внимания – и не только потому, что на днях в Зеленчукском районе республики были ликвидированы пятеро боевиков. Не меньший резонанс здесь вызвало недавнее задержание Рустама Копсергенова, который почти восемь лет находился в федеральном розыске по подозрению в убийстве Фраля Шебзухова, советника бывшего президента КЧР Бориса Эбзеева.

В мае 2010 года это преступление потрясло Карачаево-Черкесию. Несколько человек в масках подкараулили Шебзухова и до полусмерти избили бейсбольными битами, а затем застрелили. Вскоре столь же страшную смерть принял единомышленник Шебзухова, один из лидеров молодежного движения Карачаево-Черкесии, Аслан Жуков. Эти события произошли вскоре после того, как стало известно, что Фраль Шебзухов является одним из основных претендентов на пост премьер-министра КЧР.

Жители Карачаево-Черкесии понимали, что Магомет Джубуев, Назим Кущетеров, Алик Тоторкулов и Султан Джанкезов, получившие от 14 до 19 лет лишения свободы, были лишь рядовыми исполнителями. Но до поры, до времени в республике говорили об этом полушепотом. Лишь в сентябре, на съезде черкесского народа родственники и друзья Фраля Шебзухова и Аслана Жукова публично заявили о том, что к убийствам вероятно причастен член Совета Федерации от КЧР Рауф Арашуков, фактический глава одного из самых влиятельных кланов в республике, чье влияние распространяется далеко за ее пределы.

В республике, а особенно, в Хабезском и Адыге-Хабльском районах, «вотчине» Арашуковых, действует система, основанная на поощрении «верных» и ликвидации тех, кто выступает против управления в ручном режиме, когда сенатор назначает на высшие посты родственников или особо доверенных людей и раздает им указания.

Как пишет издание Inright.ru , эта система последовательно загоняла аулы в нищету – страшную правду об этом рассказали авторы документального фильма, который демонстрировался на съезде черкесского народа. Жители Хабезского и Адыге-Хабльского районов, которые не побоялись рассказать о многолетнем правлении Арашуковых, провели журналистов по разбитым дорогам, открыто заявили о запугиваниях и таинственных исчезновениях тех, кто посмел открыто выступить против клановой системы. «Мы стоим на дороге правды и пойдем до конца. Рауф Арашуков должен либо доказать свою невиновность, либо ответить за все», – заявил на съезде лидер молодежного крыла движения «Адыгэхасе-Черкесский парламент» Тимур Жужуев после того, как зрители оправились от шока, вызванного фильмом.

А что же карачаево-черкесские правоохранители? Казалось бы, расследование убийства должно было стать для них делом чести, ведь Фраль Шебзухов с 2001 по 2005 годы возглавлял отдел по расследованию организованной преступной деятельности и бандитизма Следственного управления МВД региона. Однако влияния Арашукова хватило для того, чтобы дело затянулось более чем на семь лет, несмотря на то, что быстро задержанные убийцы прямо указали на сенатора, как на заказчика преступления.

Несмотря на все усилия, предпринятые Арашуковым, чтобы объявить съезд черкесского народа нелегитимным, он состоялся, и более 800 представителей всех муниципалитетов республики приняли обращение к председателю Совфеда Валентине Матвиенко и руководителям федеральных силовых структур с просьбой лишить Арашукова сенаторской неприкосновенности и довести следствие до конца. А менее чем через три месяца был, наконец, задержан Рустам Копсергенов – и сразу несколько СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете заявили: арестованный сообщил, что передал непосредственным исполнителям убийства около полумиллиона рублей, полученных от Рауфа Арашукова. Это подтвердил и бывший охранник сенатора Чуков.

Недавно в Москве, в дополнение к обращению делегатов съезда черкесского народа, получили письмо родственников Фраля, Руслана и Мурата Шебзуховых. Нет сомнения в том, что задержание Копсергенова стало прямым следствием резонанса, вызванного этим письмом. После этого в КЧР просто уже не смогут затягивать следствие по делу об убийстве Шебзухова и Жукова.

Остается надеяться, что так думают и в Москве, где не все равно, кто занимает кресло в высшей палате Законодательного собрания РФ.

Источник: http://inright.ru/articles/politics/20171220/id_2003/