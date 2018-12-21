Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призывает футбольные организации принять более строгие меры и ужесточить наказание в отношении фанатов, проявляющих антисемитизм.

Поводом для этого заявления главы ЕЕК послужила видеозапись в сети, на которой болельщики бельгийской команды «Брюгге» поют песню о сожжении евреев: «Мой папа был частью коммандос, моя мама была в СС, они вместе жгли евреев, так как евреи горят лучше всего».

«Шокирует, что в XXI веке европейцы с гордостью поют об убийстве евреев и прославлении нацистов, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – К сожалению, ситуация с антисемитизмом в футболе ухудшается, хулиганы уверены, что любая антисемитская выходка точно сойдёт им с рук».

«Мы призываем все футбольные организации, такие как ФИФА, УЕФА и национальные футбольные федераций по всему миру, принять более строгие меры против антисемитски настроенных футбольных хулиганов и применять более суровые наказания», – добавил президент ЕЕК.

Антисемитское выступление бельгийских фанатов произошло спустя всего несколько дней после того, как болельщики английского футбольного клуба «Челси» подверглись осуждению со стороны собственного клуба за антисемитские песни на матче Лиги Европы в Будапеште, и после того, как трое фанатов, певших антисемитские песни, были задержаны полицией в поезде после матча Премьер-лиги между «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси» в воскресенье.

«В футболе и спорте следует полностью искоренить расизм и предрассудки, но антисемитские песни, очевидно, имеют особенно жестокий характер и содержат призыв к прямому геноциду, что должно караться максимально жёстко, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Когда люди поют о сжигании евреев в газовых камерах, их следует обвинять в подстрекательстве к насилию, а не задерживать на непродолжительное время или просто запрещать посещать матчи».

Ранее в этом году Рабочая группа Европейского парламента по противодействию антисемитизму, где ЕЕК выступает в качестве Секретариата и члена его Консультативного совета, провела кампанию #NotInMyGame с целью направить убедительный сигнал против ненависти и дискриминации в спорте всем европейцам. В рамках кампании ЕЕК призвал к действиям, которые идут дальше слов и пустых обещаний.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК