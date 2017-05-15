В Казахстане продолжаются слушания по делу бывшего владельца БТА-Банка Мухтара Аблязова.

В ходе слушаний показания дала студенческая подруга Мухтара Аблязова Раушан Хамитова, ставшей одной из ключевых свидетелей по его делу.

Так с 2005 по 2007 Хамитова подписывала документы по указанию Аблязова в его интересах, не вдаваясь в суть документов. «В 2005 году, когда Аблязов вернулся из Москвы, и начал работать в БТА Банке, он меня попросил подписывать документы разных компаний. Что за документы он не говорил, я в процессе узнала. В основном это были протоколы, уставы, учредительные договоры. Я представляла нерезидентов», – вспоминает Хамитова. Заметим, что Хамитова в тот момент финансовым директором в крупной компании ТОО «СП Бетпак Дала».

В итоге Аблязов предал Хамитову, на которую было подписано множество договоров, по которым выводились деньги. «Я посчитала, что после того, как он отсидел в тюрьме после 2002 года, он не будет делать незаконных действий», – делится своими воспоминаниями в ходе судебного процесса Хамитова.

Как пишет “Экспресс газета” , весной 2009 года Мухтар Аблязов намеревался выкрасть Раушан Хамитову из страны.

«Я отказалась уезжать, но приехали ребята, погрузили меня в машину, и пытались вывезти через границу Киргизии, не получилось, потому что там уже стоял запрет на выезд, потом пытались через узбекскую границу, тоже не получилось, потом я ушла от них… – рассказала Хамитова.