В Самарской области активизировались мошенники2019-03-22 09:31
В последнее время в российских регионах, в том числе и в Самарской области, активизировалась деятельность различных коммерческих юридических организаций. Они проводят информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам социального законодательства, мерам социальной поддержки, льготам и компенсациям. В основном такие юридические конторы предлагают свои услуги пожилым, часто одиноким гражданам. Пользуясь их доверчивостью, недобросовестные юристы предоставляют некорректную информацию о деятельности органов социальной защиты и механизме их работы.
Следует знать, что такие организации являются коммерческими, и действуют только в целях получения собственной выгоды – проще говоря, зарабатывают на пожилых людях.
По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, участились случаи, когда граждане прибегают к услугам таких посредников при взаимодействии с органами социальной защиты населения, заключают с ними договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает нескольких тысяч рублей. А сама услуга представляет собой всего лишь составление заявления/обращения и отправка его в минсоцдемографии и органы соцзащиты населения. Как правило, реальной помощи доверчивые пожилые люди не получают.
Напоминаем, что посредники при обращении в органы социальной защиты населения не нужны! Все консультации и любая справочная информация предоставляются органами социальной защиты населения бесплатно!
лично обратиться в министерство или в любой орган социальной защиты населения по месту жительства;
написать письмо по адресу: 443086, г. Самара, ул. Революционная, д.44;
Также сведения, касающиеся льгот и мер социальной поддержки находятся в свободном доступе в сети Интернет:
в Федеральной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг» – www.gosuslugi.ru; в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области» – www.pgu.samregion.ru; на социальном портале государственных и муниципальных услуг министерства – www.suprema.63.ru и социальныйпортал.рф.
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