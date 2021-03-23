Михаил Романов возложил цветы к памятной доске жертвам теракта в петербургском метрополитене2021-04-07 16:10
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов возложил цветы к памятной доске, посвященной погибшим и пострадавшим при теракте в метро 3 апреля 2017 года. Также цветы возложили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, пострадавшие в теракте, родственники погибших и горожане.
Напомним, мемориал установлен на станции метро «Технологический институт». На перегоне между этой станцией и станцией «Сенная площадь» в одном из составов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате пострадали 103 человека, 16 из них погибли (в их числе сам террорист). По обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек. В декабре 2019 года они были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Михаил Романов пообщался с горожанами, пришедшими в этот день к мемориалу, и произнес слова поддержки родственникам погибших и пострадавшим.
- Трагедия, случившаяся в метро в 2017 году, стала огромным горем для всего города. Прервались 15 жизней ни в чем неповинных людей, сраженных ненавистью экстремистов.
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