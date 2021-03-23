Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов возложил цветы к памятной доске, посвященной погибшим и пострадавшим при теракте в метро 3 апреля 2017 года. Также цветы возложили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, пострадавшие в теракте, родственники погибших и горожане.

Напомним, мемориал установлен на станции метро «Технологический институт». На перегоне между этой станцией и станцией «Сенная площадь» в одном из составов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате пострадали 103 человека, 16 из них погибли (в их числе сам террорист). По обвинению в подготовке теракта задержали 11 человек. В декабре 2019 года они были осуждены на сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Михаил Романов пообщался с горожанами, пришедшими в этот день к мемориалу, и произнес слова поддержки родственникам погибших и пострадавшим.

- Трагедия, случившаяся в метро в 2017 году, стала огромным горем для всего города. Прервались 15 жизней ни в чем неповинных людей, сраженных ненавистью экстремистов.

Трагический полет над Синаем, взрыв в метро создают страшный мартиролог, где вписаны имена петербуржцев, ставших жертвами терактов. Мы не можем не вспоминать о них, не думать об их страшной участи. Санкт-Петербург не прекращает скорбеть о тех, кто в мирное время стал жертвой всемирной войны террористов против человечества. Нет объяснений этим преступлениям, нет срока давности для нашей памяти о тех, кого отобрала у нас ненависть экстремистов. Наш город за свою историю немало пережил, но вновь нам приходится делить скорбь по погибшим петербуржцам. Противостоять терроризму можно только общественным согласием и национальным единством. Пусть террористы, причинившие миру зло, будут наказаны, пусть ответят они за каждую свою жертву. Пусть наш мир созидания, труда, доброты, согласия, милосердия, веры, надежды и любви будет прочным и непобедимым. Пусть все, кто потерял близких или пострадал в терактах, чувствуют нашу поддержку. Мы скорбим вместе с вами, мы помним о вашей беде, мы поможем вам, – сказал Михаил Романов.