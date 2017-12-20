Руководители ведомств и комитетов, депутаты и общественники Волгоградской области не заплатили налогов на сумму свыше миллиона рублей.

Согласно Федеральному законодательству, все граждане Российской Федерации обязаны оплатить имущественные налоги до 1 декабря каждого года, налоги зачисляется в бюджет региона. Бюджет Волгоградской области на 2018 год, благодаря усилиям и некоторым хитростям комитета финансов администрации Волгоградской области, является сбалансированным. Внешний долг региона в прошлом году превысил 50 миллиардов рублей.

В ходе независимого расследования “Волга-Каспий” , удалось составить поименный список должников, не заплативших налоги. Список неплательщиков доступен на сайте издания. Сумму неуплаченных налогов стало возможным получить благодаря сервису ФНС России, который по ИНН предоставляет вид и сумму долга. Помимо этого в отчете представлены и данные по задолженности по иным платежам (штрафы ГИБДД, коммунальные платежи, кредиты) предоставленные Федеральной службой судебных приставов. Все опубликованные данные актуальны на 12 января 2018 года.

Общая сумма долга так сказать политической и общественной элиты Волгоградской области 987 тысяч 848 рублей. На эти деньги можно, например отремонтировать фасад одной из городских больниц, полагает издание. Стоит уточнить, что в этом подсчете неплательщиков не представлены заместители, помощники и рядовые сотрудники тех или иных подразделений. Этой же суммы хватило бы на 1 остановку типа «виселица» и еще осталось бы (697550 рублей на установку одной новой автобусной остановки).