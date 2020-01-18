Следователи возбудили уголовное дело после появления информации о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по Самарской области.

Ранее в паблике “Тольятти” в социальной сети “Вконтакте” появилось видео, на котором стая собак напала на ребенка. На кадрах видно, как несколько псов бегут к школьнику, который гулял во дворе. Несколько раз собаки чуть не схватили ребенка за ноги, но он успел забежать в подъезд. Кроме того, по информации СУСК, ранее в СМИ также была опубликована информация о том, что бездомная собака напала на несовершеннолетнего около ТЦ “Мадагаскар” в Тольятти. По обоим фактам следователи начали проверки.

“По результатам проверок возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)”, – говорится в сообщении.