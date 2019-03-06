С декабря прошлого года по март 2019 года Генеральная прокуратура Российской Федерации проводила обширную проверку Федерального агентства по рыболовству и ее подведомственных учреждений, об этом сообщает МосМонитор .

По мнению Генеральной прокуратуры, нарушения совершались лицами, занимающими руководящие должности в агентстве, и причинили ущерб федеральному бюджету почти на 2 млрд. рублей.

Как следует из акта проверки, в Федеральном агентстве по рыболовству не была организована должным образом работа комиссии по расторжению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов предприятиями, не осваивавшими в течение двух лет более половины закреплённой за ними квоты. В соответствии со ст.13 Федерального закон “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов” установлена норма, направленная против “компаний – рантье”, которые не имеют собственного рыбопромыслового флота и продают закреплённую за ними квоту другими компаниями.

Как поясняет «Московский монитор», комиссия во главе с замруководителя Росрыболовства Петром Савчуком обязана ежегодно до 1 апреля рассматривать и утверждать список компаний, которые не вылавливали в течение двух лет собственным рыбопромысловым флотом закреплённые за ними квоты. После этого высвободившиеся квоты должны выставляться на аукцион. Однако, как следует из акта проверки, работа указанной комиссии была организована ненадлежащим образом, соответствующее заседание в 2017 году состоялось только в сентябре. С руководителями предприятий, которым угрожало изъятие квот были проведены переговоры, и указанные компании были реорганизованы путём присоединения. Таким образом, государственный природный ресурс не был выставлен на аукцион, а благодаря специальной схеме перешёл в частные руки.

По оценке Генпрокуратуры, в случае проведения аукционов государство могло получить доход в размере 1,5 млрд рублей, однако из-за действий замруководителя Росрыболовства комиссия не расторгла договоры о закреплении квот за компаниями – рантье, что позволило этим компаниям продать неэффективно использовавшиеся ими квоты иным собственникам.

Источник: «Московский монитор»