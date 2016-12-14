Активисты Общероссийского Народного фронта обнаружили в Самаре навесные конструкции над крыльцом здания, которые находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу жизни людей.

Член регионального штаба ОНФ в Самаркой области, инженер-строитель Дмитрий Волобоев считает, что конструктивные особенности козырька здания общественного назначения по адресу город Самара, проспект Кирова, 256 изначально вызывал нарекания у него как у специалиста, а в зимнее время с учетом снежной нагрузки превратился в опасный объект. В ходе осмотра эксперты обнаружили визуальный прогиб профиля навеса. Стойки каркаса имеют низкую устойчивость, прогиб конструкций достиг критического уровня, считает Волобоев.

«Выявленный факт состояния козырька здания следует признать недопустимым. Требуется проведение страховочных и контраварийных мероприятий на основании подробного обследования специалистов. Мы не можем ждать, когда эксплуатация опасных конструкций обернется трагедией. По каждому объекту общественного и социального назначения требуется техническое заключение надежности и безопасности», – рассказал Волобоев.

Информацию о выявленных фактах сомнительных конструкций активисты ОНФ направили в администрацию и надзорные органы с требованием ограничить доступ граждан на опасный объект и обязать собственника здания привести помещение в соответствие с техническими и санитарными нормами. Объект остается на контроле активистов Народного фронта.

Общественники также считают, что жителям города следует более активно реагировать на подобные факты и информацию об опасных навесных конструкциях, козырьках, крышах оперативно сообщать в административные органы.