Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области и Департамента охоты и рыболовства Самарской области совершили облет Красноармейского района, а также прилегающих к нему территорий Волжского, Безенчукского и Хворостянского районов, с целью выявления погибших кабанов.

В связи с тем, что в соседней Саратовской области были отмечены случаи обнаружения вируса африканской чумы свиней у диких кабанов, то было предположение, что на территорию нашего региона, а в частности в Красноармейский район АЧС попала через дикую среду, то есть вирус могли распространять именно кабаны. Однако эта версия пока не подтверждается. С вертолета в это время года хорошо просматриваются поля и лесные угодья. Тем не менее, погибших животных специалисты не увидели.

В связи с этим, ветеринары сделали предположение, что вирус африканской чумы свиней попал на территорию Красноармейского района другим путем, скорее всего, с отходами зараженной свинины, привезенной из другого неблагополучного по АЧС региона.

“Совершили облет окрестностей населенного пункта села Красноармейское, а также других населенных пунктов, прилегающих к нему, провели наблюдение в районе речек, водоемов, также поля, на которых находятся посевы кукурузы и подсолнуха. Погибших кабанов не обнаружили. Эта информация необходима для того, чтобы исключить занос данного заболевания путем контакта домашних свиней с дикими животными”, – рассказал АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ФРОЛОВИЧЕВ, начальник отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области.