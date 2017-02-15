1 марта 2017 года суд столицы Греции Никосии огласил заключительную часть приговора бывшему заместителю генерального прокурора Кипра Риккосу Эротокриту, партнеру юридической фирмы Andreas Neocleous & Co. Панайотису Неоклеусу и самой фирме.

Эротокриту, бывший заместитель генпрокурора Кипра, получил три с половиной года тюремного заключения, Неоклеус — два с половиной. Фирма была приговорена к штрафу.

Судьи не обманули ожидания политиков и прессы — и вынесли сенсационный обвинительный приговор. Особо отмечена была роль главы юрфирмы Андреаса Неоклеуса, который, согласно выводам суда, выступил организатором преступления.

По информации издания Росбалт , основатель и руководитель Andreas Neocleous & Co. Андреас Неоклеус был не просто личным другом Анастасиадеса, но и серым кардиналом кипрской политики. Как сообщали местные СМИ, именно Андреас Неоклеус посадил Анастасиадеса в кресло главы островного государства. Это ознаменовало смену правящей элиты Кипра, ранее представлявшей столичную, никосийскую аристократию. Неоклеус, Анастасиадес и Эротокриту — юристы и нувориши из портового городка Лимассола. Популярный среди российских туристов и бизнесменов Лимассол разбогател за последние 15 лет и известен не только в качестве торгового центра, но и как контрабандные ворота в Евросоюз. Молва приписывает Неоклеусу и Эротокриту особую роль в юридическом прикрытии сомнительных офшорных операций.

Юристы-профессионалы предупреждают, что Эротокриту, Неоклеус и его фирма — лишь наиболее яркие представители так называемой офшорной адвокатуры, сколотившей состояние в 90-е годы. Единственная реальная услуга, которая предоставляется подобными юристами, — номинальное держание акций офшоров, все остальные профессиональные услуги выполняются находящимися на аутсорсинге фирмами-подрядчиками. Примерно к 2000 году состояния крупнейших офшорных адвокатов приблизились или превзошли стоимость активов среднестатистических потребителей офшорных услуг, и это обстоятельство незаметно для бизнесменов создало совершенно другую ситуацию в их отношениях с доверенными юристами.