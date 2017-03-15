В последнее десятилетие в России стало популярным пользоваться охранными услугами, чтобы уберечь себя и свой дом от грабителей. Но есть ли безопасность или охранные агентства дают лишь иллюзию защищенности?

Корреспонденты интернет-газеты «Кривое – Зеркало» проанализировали опыт некоторых клиентов охранных компаний и пришли к не утешительным выводам.

Схема организации охраны помещения строится по простому принципу: установка датчиков (открытия дверей, движения), вывод всей информации на пульт дежурного охранного предприятия. При постановке объекта «на охрану» любое срабатывание датчика служит основанием для выезда группы быстрого реагирования (ГБР) – это именно тот базовый принцип, по которому охраняется большинство объектов жилой и коммерческой недвижимости.

По этому принципу работают все охранные предприятия в том числе и охранная фирма «Дельта». На своем официальном сайте охранная фирма рассказывает о преимуществах умных датчиков, которые постоянно следят за безопасностью вашего дома. Сигнал тревоги, полученный с любого датчика, незамедлительно поступает в единый центр мониторинга. Вот только в компании не сообщают, что беспроводные датчики, имеют свойство терять сигнал.

К сожалению, проблемы с электроникой являются лишь верхушкой айсберга. Главную угрозу безопасности объекта несут люди, которые получают деньги за то, что бы эту безопасность гарантировать.

- В последнее время я все чаще получаю телефонные звонки от неизвестных мне лиц, которые представляются бывшими сотрудниками фирмы «Дельта». Мужчины предлагают мне сменить охранную организацию. В ходе беседы удается выяснить, что неизвестные знают детально план моего дома, знают обо всех мерах безопасности, которые у меня с горем пополам функционируют. Вопрос такой же, где гарантия безопасности? Где гарантия того, что неизвестный мне человек из охранника не переквалифицируется в разбойника? – рассказывает бизнесмен Александр.

При этом бизнесмен отметил, что звонившие владеют не только этими данными. В их распоряжении имеются его личные персональные данные. Стоит отметить, что разглашение или передача третьим лицам персональных данных в соответствии с действующим законодательством является правонарушением.