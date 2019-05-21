Молочная продукция не имела необходимой маркировки, что является нарушением установленных норм.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра грузов в пункте приема уведомлений таможенного контроля, инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области и должностными лицами Самарской таможни было установлено, что юридическое лицо – ТОО «Бурненская молочная компания» (Жамбылская область Республики Казахстан) перемещало груз, подконтрольный госветнадзору – сыр твердый «Пармезан», в количестве 19 паллетов на поддонах, общим весом 20048,62 кг и численностью 4438 штук – с нарушениями требований законодательства Евразийского экономического Союза, а именно – только небольшая часть перевозимого сыра (та, что находилась сверху) имела необходимую маркировку, на которой была указана страна-производитель Казахстан.

Сыр, который находился в нижних рядах, был вообще без какой-либо маркировки. Данный факт является нарушением ст. 4, п. 4.1 Технического регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Партия сыра направлялась в Московскую область (получатель ООО «Шанс»).

Инспекторы зафиксировали в действиях ТОО «Бурненская молочная компания» состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1, ст.14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. После составления протокола, продукция вместе с транспортным средством были возвращены собственникам в Республику Казахстан. На представителя молочной компании было наложено административное взыскание. Данная статья предусматривает штрафные санкции – в размере от 100 до 300 тысяч рублей.