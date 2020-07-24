Смещенное Советом директоров в связи с подозрениями в осуществлении злоупотреблений бывшее руководство золотодобывающей компании Petropavlovsk продолжает отчаянные попытки сохранить контроль над компанией. То, что эти действия приводят к рождению новых точек социального волнения в российских регионах и к тому, что стратегическую для нашей экономики золотодобывающую отрасль может начать лихорадить, почему-то не интересует подобных управленцев, об этом пишет Независимая газета .

Ладно бы активность в судах приводила к каким-то результатам – можно было бы потом заявить, что как известно, победителей не судят. Но нет же: как сообщает “Интерфакс”, бывшие менеджеры Petropavlovsk plc, игнорирующие решения акционеров и Совета директоров компании, продолжают проигрывать. Очень странная для нынешнего времени, но очень знакомая по 90-м годам форма корпоративных войн, не находите? Все очень похоже на саботаж, «раскачивание» государственной лодки, сопровождаемое потоками проплаченной грязи в СМИ. Крайние как всегда – обычные рабочие золотоперерабатывающей отрасли, которых доводят до необходимости «стучать касками».

Арбитражный суд Амурской области, как пишет “Интерфакс”, отказал в удовлетворении иска члена СД ООО «Маломырский рудник» (входит в состав Petropavlovsk Plc) Сергея Ермоленко о признании решений общего собрания акционеров материнской компании недействительными. Ранее Ермоленко направил в суд это требование с целью оспорить смену руководящего состава Petropavlovsk. Переводим на понятный язык: наемный директор подал иск на собственников, которые вынесли решение сменить его. Ну красота же.

Дальше опять как в 90-е. А точнее – ситуация, как в бесконечных криминальных сериалах тех лет. Как можно понять из развития событий, используя особенности российского законодательства и связи в местных судебных органах в Амурском регионе, бывшее руководство компании Petropavlovsk пытается создать ситуацию, при которой акционеры и Совет директоров не были бы способны контролировать компанию и управлять активами. Это вполне подходит под определение термина «саботаж» в Оксфордском словаре: «злостное, преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости выполнения её, скрытое противодействие исполнению, осуществлению чего-либо».

Но сейчас не 90-е. И, как видно, дело находится на особом контроле. Не удивительно – отрасль для страны действительно максимально важная. Всего за год продажи золота из России выросли более, чем в 14 раз. Его экспорт во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центрального банка.

И в Арбитражном суде Амурской области это тоже понимают, поэтому, видимо, и отказали Ермоленко в удовлетворении иска. Такое решение важно для приведения управления и структуры Petropavlovsk к нормальному состоянию, соответствующему статусу публичной компании премиального листинга Лондонской биржи.

В свете выносимых судом решений абсолютно иначе выглядят и попытки бывшего менеджмента Petropavlovsk и обвинить в “захвате” московского офиса компании Максима Мещерякова – законно назначенного Советом директоров нового генерального директора Petropavlovsk. Речь идет об инциденте, произошедшем в конце августа, о котором писал Forbes, когда отстраненное бывшее руководство Petropavlovsk забаррикадировалось в офисе “Покровского рудника” (входит в Petropavlovsk) в Москве, и с применением силы не пускало туда Мещерякова.

Времена для старого менеджмента настают действительно не простые и они, возможно, испытывают элементарное чувство страха перед аудитом их «успешного» менеджмента. Новые управленцы инициируют финансовое расследование деятельности части старых руководителей Petropavlovsk, которых подозревают в причинении масштабных убытков и осуществлении финансовых махинаций. И среди прочего правоохранительные органы могут изучить возможные “тяжелые” дела старой команды, чтобы поискать, нет ли там историй, связанных с контрабандой золота, обналом и выводом средств за рубеж.