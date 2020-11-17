На прошлой неделе Арбитражный суд Амурского района отказал в удовлетворении иска к члену правления “Маломырского рудника” (входит в Petropavlovsk Group) Сергею Ермоленко, который в другом абсурдном иске потребовал признать решение общего собрания компании незаконным и отозвать прежнее правление из управления.

Как сообщает Комсомольская правда , иск Сергея Ермоленко явно является частью сложного плана, реализуемого небольшой группой бывших собственников и старого менеджмента и направленного на то, чтобы не допустить, чтобы вновь избранный совет директоров, а значит, и акционеры петропавловской группы, могли управлять российскими активами и как можно быстрее выйти из кризиса.

Наиболее важными из них являются попытки свести к минимуму возможность влияния акционеров и совета директоров на деятельность Petropavlovsk через сложную систему владения дочерними горнодобывающими предприятиями.

Воспользовавшись пробелами в российском законодательстве, возможностями и связями в различных органах власти Амурской области, бывшее правление Петропавловской через Ермоленко создает ситуацию, когда Правление не может полностью контролировать активы Группы. В результате компания, по-видимому, продолжает управляться теневым методом независимым менеджментом и старыми собственниками.

Используя Ермоленко, они саботируют решения законных акционеров, пытаясь сохранить контроль над денежными потоками и не позволяя новому руководству проверять действия предыдущих менеджеров.

Фактически, бывшее правление Petropavlovsk пытается украсть компанию у инвесторов, нарушая букву закона и принципы честной игры.