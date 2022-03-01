В Самаре в субботу 1 апреля полицейские задержали мужчину, который на днях устроил драку в общественном транспорте. Инцидент тогда вызвал большой общественный резонанс.

Напомним, ЧП произошло 28 марта в автобусе маршрута № 41. Кондуктор потребовал оплатить проезд от вошедших пассажиров, однако это требование было проигнорировано. Разгорелась словесная перепалка между сотрудником транспортного предприятия и девушкой, не пожелавшей купить билет. В конфликт вмешался мужчина, который перешёл границы “вербальной дискуссии” и попросту распустил руки, избив кондуктора. Кадры отвратительного инцидента появились в социальных сетях.

После драки кулаками не машут, а подают заявление в полицию. Что и сделал поколоченный кондуктор. И вот, 1 апреля его обидчик был найден и задержан.

“Пусть это послужит уроком для всех, кто придерживается силового варианта решения конфликтных ситуаций в общественном транспорте”, – отметили в департаменте транспорта Самары.