Рейд по стихийным несанкционированным мини рынкам провела группа «Народного контроля» местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Промышленного района в рамках реализации одноименного партийного проекта. Первым посетили “развал” на пр. Кирова 342 / ул. Ново-Садовая 258.

Продавцы не отреагировали на просьбу общественников показать правоустанавливающие документы и разрешение на торговлю в этом месте.

Народные контролеры вызвали полицию, составлен протокол за незаконное предпринимательство. В итоге весь мини рынок по этому адресу демонтирован и ликвидирован. Также были демонтированы и вывезены два незаконно установленных торговых павильона.

Активист «Народного контроля» Михаил Лыков отметил, что группа продолжит борьбу с нерадивыми предпринимателями, которые не соблюдают закон, создают антисанитарию и портят внешний облик города.