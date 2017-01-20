8 февраля в столице Республики Кипр в городе Никосии суд огласил 300-страничный приговор по так называемому «делу Провиденции».

Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юридической фирмы Andreas Neocleous & Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.

Как пишут Известия , началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват.

Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.