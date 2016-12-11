Самарские активисты проекта ОНФ «ЗА честные закупки» помогли раскрыть картельный сговор фармацевтических компаний.

Проанализировав торги, которые были проведены бюджетными учреждениями в 2014 г. и в начале 2015 г., активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области выяснили, что лекарственные препараты поставляются в регион по завышенным ценам. По словам регионального координатора рабочей группы проекта ОНФ «За честные закупки» Вадима Нуждина, «из-за завышенной цены контракта общая сумма по изученным закупкам была превышена более чем на 25 млн. рублей».

После выявления нарушений обращение было направлено в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет, антимонопольную службу и лично главе Самарской области с просьбой с просьбой проверить компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства и разобраться с закупками Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницы №5.

Весной 2016 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Фарм СКД», ООО «Симбирск Фарм», АО «Новофарм» и АО «Мединторг». В ходе проверки антимонопольной службы аналогичные факты сговора и завышения цены были выявлены и в соседних с Самарской областью регионах. По информации ФАС, нарушение выявлено в ходе более 400 аукционов в пяти регионах РФ на общую сумму свыше 400 млн руб.

В декабре 2016 года Комиссия ФАС России признала наличие картельного сговора между ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания с целью поддержания цен на них. Эти компании входят в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С и препаратов для онкобольных.

«Решение ФАС – это плод кропотливой работы специалистов антимонопольной службы совместно с большой командой активистов проекта ОНФ “За честные закупки”, -считает Вадим Нуждин. Уровень экспертной подготовки общественных контролеров особенно отмечен сотрудниками антимонопольной службы».

Эксперты проекта «ЗА честные закупки» продолжают контролировать расходы бюджетных средств в регионе.