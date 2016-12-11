Сигнал самарских активистов ОНФ помог раскрыть картельный сговор при закупках лекарств2016-12-14 08:23
Самарские активисты проекта ОНФ «ЗА честные закупки» помогли раскрыть картельный сговор фармацевтических компаний.
Проанализировав торги, которые были проведены бюджетными учреждениями в 2014 г. и в начале 2015 г., активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской области выяснили, что лекарственные препараты поставляются в регион по завышенным ценам. По словам регионального координатора рабочей группы проекта ОНФ «За честные закупки» Вадима Нуждина, «из-за завышенной цены контракта общая сумма по изученным закупкам была превышена более чем на 25 млн. рублей».
После выявления нарушений обращение было направлено в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет, антимонопольную службу и лично главе Самарской области с просьбой с просьбой проверить компании на предмет нарушения антимонопольного законодательства и разобраться с закупками Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницы №5.
Весной 2016 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Фарм СКД», ООО «Симбирск Фарм», АО «Новофарм» и АО «Мединторг». В ходе проверки антимонопольной службы аналогичные факты сговора и завышения цены были выявлены и в соседних с Самарской областью регионах. По информации ФАС, нарушение выявлено в ходе более 400 аукционов в пяти регионах РФ на общую сумму свыше 400 млн руб.
Эксперты проекта «ЗА честные закупки» продолжают контролировать расходы бюджетных средств в регионе.
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