Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор от лица всего ЕЕК выразил соболезнования близким погибших в результате теракта 9 октября около синагоги в городе Галле на востоке Германии. Нападение произошло в момент, когда еврейская община отмечала Йом-Киппур.

«К счастью, удалось избежать ещё более масштабной трагедии. Благодаря грамотным действиям сотрудников безопасности, нападавшему не удалось проникнуть внутрь здания, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Однако тот факт, что евреи, отмечающие один из самых священных дней в году, в очередной раз стали мишенью убийцы, должен вызвать волну возмущения в Германии и за её пределами».

Злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, однако вовремя среагировавшая служба безопасности забаррикадировала двери. В результате преступник застрелил двух случайных прохожих. Известно, что перед нападением он опубликовал в сети антисемитский манифест.

«Нужно предпринимать больше усилий, чтобы гарантировать, что нападения такого рода больше не повторятся – путём борьбы с радикализацией, принятия более жёстких правоохранительных мер и выделения более значительных ресурсов на просвещение в области толерантности», – подчеркнул президент ЕЕК.

«Наши мысли и молитвы – с семьями погибших, мы желаем скорейшего выздоровления раненым», – добавил Вячеслав Моше Кантор.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

На фото: Вячеслав Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК