Вячеслав Моше Кантор выразил серьёзное беспокойство в связи со стрельбой у синагоги в Германии2019-10-19 09:17
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор от лица всего ЕЕК выразил соболезнования близким погибших в результате теракта 9 октября около синагоги в городе Галле на востоке Германии. Нападение произошло в момент, когда еврейская община отмечала Йом-Киппур.
«К счастью, удалось избежать ещё более масштабной трагедии. Благодаря грамотным действиям сотрудников безопасности, нападавшему не удалось проникнуть внутрь здания, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Однако тот факт, что евреи, отмечающие один из самых священных дней в году, в очередной раз стали мишенью убийцы, должен вызвать волну возмущения в Германии и за её пределами».
Злоумышленник пытался проникнуть в синагогу, однако вовремя среагировавшая служба безопасности забаррикадировала двери. В результате преступник застрелил двух случайных прохожих. Известно, что перед нападением он опубликовал в сети антисемитский манифест.
«Нужно предпринимать больше усилий, чтобы гарантировать, что нападения такого рода больше не повторятся – путём борьбы с радикализацией, принятия более жёстких правоохранительных мер и выделения более значительных ресурсов на просвещение в области толерантности», – подчеркнул президент ЕЕК.
«Наши мысли и молитвы – с семьями погибших, мы желаем скорейшего выздоровления раненым», – добавил Вячеслав Моше Кантор.
На фото: Вячеслав Кантор
© 443000.ru