Происшествия

«Второгодники» в судах: председатель ВС отладил систему «списывания» приговоров 2019-03-22 09:36



Об этом свидетельствует серьезное журналистское расследование, проведенное редакцией «Новой газеты». В материале «Судьи держат нас за болванку» корреспонденты издания доказали, что среди 780 тысяч судебных актов 50 тысяч имеют более 80% совпадений хотя бы еще с одним решением.



При этом журналисты сравнивали только тексты судебных актов, написанных одним и тем же судьей. Благодаря Лаборатории Александра Кукушкина были проанализированы все уголовные приговоры районных судов за 2017 и 2018 годы, доступные на сайтах судов в домене sudrf.ru.



Корреспонденты «Новой» справедливо замечают , что когда следователь или судья начинает копировать тексты, у него возникает гигантский соблазн еще больше упростить себе работу: пренебречь какими-то особенностями дела или подсудимого ради того, чтобы лучше уложиться в шаблон. Менее индивидуальный приговор – всегда менее точный, а менее точный – всегда менее справедливый.



Штампованность может говорить о системных проблемах судебной системы: загруженность работников, привычка суда доверять стороне обвинения, отсутствие эффективной защиты социальных низов. И не случайно в России всего 0,3% оправдательных приговоров.



Как отмечает адвокат Александр Пиховкин, «механизм штамповки приговоров в масштабах страны свидетельствует о ригидности судебной системы, ее склонности к забюрократизированности, формальному рассмотрению и разрешению дел».



К такому результату российская система привел за 30 лет руководства Верховным Судом России Вячеслав Лебедев. Когда с начала года в его отношении пошла волна критики в телеграм-каналах и СМИ, многие аналитики связали это с позицией силовых ведомств. Но «Новая газета» никогда не была замечена в симпатии к силовикам.



Значит, гиря уже дошла до полу, и Вячеслав Лебедев, который должен нести персональную ответственность за российские суды, вызывает раздражение всех сегментов общества. За 30 лет пребывания во главе судебной системы Лебедев, по выражению известного адвоката, «создал конвейер по производству узников», не имеющий ничего общего с правосудием. И это напрямую касается каждого из жителей страны. Ведь никто из нас не застрахован от судебного произвола.



Вот почему в преддверии транзита верховной власти Кремлю стоит задуматься о смене рулевого в судебной системе страны. Принесение в жертву Вячеслава Лебедева будет с удовлетворением воспринято всеми жителями России.

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