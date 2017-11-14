Саратовский областной суд встал на сторону бизнесмена Артема Зуева, подавшего иск о защите чести и достоинства к ООО «Ньюс пул», которая является администратором сайта mosmonitor.ru.

Поводом для обращения в суд послужила опубликованная на сайте mosmonitor.ru. статья «Материнский капитал Артема Зуева». В подзаголовке статьи утверждается, что Артем Зуев – «успешный рейдер», который «занимается хищением бюджетных средств». В самом тексте статьи безымянный автор представляет предпринимательскую деятельность бизнесмена Зуева как «выстраивание системы откатов с выделяемых Минфином бюджетных займов» и называет бизнес истца «обычной прачечной, в которой он отмыл бюджетные деньги, выводимые на собственные фирмы».

По словам псевдо-разоблачителя, Зуев якобы «решил заработать, «приторговывая» служебными возможностями своей матери, уважаемого сотрудника системы Минфина РФ, Федерального казначейства». Статья изобилует обвинительными пассажами: приписываемыми Артему Зуеву «грязными делами и схемами, а также чисто рейдерской деятельностью», тезисами об опоре «на дружественных силовиков и легализованных представителей криминальной среды». Анонимный журналист акцентирует внимание читателя на том, что герой статьи действовал совместно с группой лиц: «С ростом аппетитов околоминфиновского махинатора росла и его потребность в институализации этой откатно-посреднической деятельности. С этим Артему Зуеву помогли его друзья».

Как сообщает Комсомольская правда , в своем обращении в суд истец заявил о том, что статья формирует образ преступника, который причастен к совершению целого ряда уголовно наказуемых деяний, что является безусловной ложью. Текст статьи, по мнению истца, содержит недостоверные сведения, которые наносят существенный вред его чести и достоинству, причиняют нравственные страдания, в том числе его матери. Артем Зуев потребовал удалить данные сведения и запретить их дальнейшие распространение.

24.10.2017 г. Саратовский областной суд удовлетворил требования Артема Зеува в полном объеме. Суд принял решение признать данные статьи «Материнский капитал Артема Зуева» не соответствующими действительными, обязал ответчика удалить статью «Материнский капитал Артема Зуева» и запретить дальнейшее распространение информации, содержащейся в статье, а также взыскать в пользу Зуева с ООО «Ньюс пул» компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.

По словам адвоката Артема Зуева, Михаила Дудина, это уже пятый иск о защите чести и достоинства, который бизнесмен выигрывает у различных интернет-ресурсов.