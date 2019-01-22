«Подобные акты стали составляющей стремительного роста антисемитизма в Европе», – заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор, комментируя вопиющий случай осквернения свастиками памятных портретов пережившей Холокост Симоне Вейль в Париже.

На прошлой неделе в Париже неизвестными были нарисованы свастики на мемориале, посвящённому женщине-политику Симоне Вейль, выжившей в Холокосте, глубоко почитаемой в Европе и во всём мире, ушедшей из жизни в 2017 году. Оскорбительные символы, намазанные поверх портретов Вейль на жёлтых почтовых ящиках в 13-м округе французской столицы, обнаружил автор этих портретов, художник Кристиан Геми, известный также под псевдонимом C215.

В прошлом году Геми было поручено нарисовать эти портреты, чтобы почтить память Симоны Вейль и таким образом отметить её захоронение в Пантеоне, что является редкой честью, которой во Франции удостаиваются только великие люди.

На днях художник в своём твиттере опубликовал фотографии свастик, нарисованных на мемориале, добавив: «Позор тому, кто свастиками изуродовал мою дань уважения выжившей в Холокосте Симоне Вейль. Какая трусость! Я просто шокирован…»

После этого художник восстановил два портрета и написал в твиттере: «Симона Вейль вернулась, вместе со своими ценностями и грацией, которые сильнее варварства».

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил резкое возмущение данным инцидентом и заявил в связи с эти: «Чрезвычайно тревожно, что объектом этой ненависти стала выжившая в Холокосте покойная Симона Вейль, которая так много сделала для французского общества».

«Этот акт вандализма направлен против всех евреев и всех порядочных людей. Мы рады, что портреты были восстановлены, и надеемся, что виновные в этом возмутительном деянии будут пойманы и наказаны по всей строгости закона», – отметил Вячеслав Моше Кантор.

«К сожалению, это стало составляющей стремительного роста антисемитизма, справиться с которым необходимо незамедлительно, пока он не превратился в эпидемию ненависти к евреям», – добавил президент Европейского еврейского конгресса.

Инцидент с осквернением мемориала Симоны Вейль произошёл через несколько дней после того, как на окне лавки по продаже бейглов в 4-м округе Парижа краской было написано слово «жиды».

Напомним, что Симона Вейль умерла 30 июня 2017 года в возрасте 89 лет, и была четвёртой женщиной, удостоившейся чести быть захороненной в Пантеоне наряду с 72 мужчинами. Она была схвачена нацистами в 1944 году в возрасте 16 лет и депортирована сначала в Аушвиц-Биркенау, а затем в Берген-Бельзен.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

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На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК