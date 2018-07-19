Несмотря на статус запрещенного, мессенджер Telegram используют миллионы россиян и почти все из них подписаны на многочисленные тг-каналы

Ну, а как еще в наше время можно оперативно узнать все новости политики, экономики, шоу-бизнеса и немного международной повестки.

Издание Mosmonitor.ru собрало сегодняшний топ самых ярких и читаемых постов в Telegram-каналах. Верить или нет этой информации, решайте сами!

1. «Forbes Russia»

Дорогие читатели! Вероятно, вы удивлены отсутствием новых текстов на сайте Forbes. Со вчерашнего дня у редакции нет доступа к системе. Доступ пропал после публикации статьи о бизнесе братьев Магомедовых, которая исчезла из номера. Мы считаем закрытие доступа к сайту очередной попыткой издателя Александра Федотова препятствовать журналистской деятельности. Требуем от нового и.о. главного редактора Андрея Золотова сложить полномочия. Главным редактором должен быть Николай Мазурин, пользующийся доверием редакции и проявивший принципиальную позицию в связи с попытками цензуры. Давление на редакцию должно немедленно прекратиться. Просим распространить данное сообщение. С уважением, редакция сайта и журнала Forbes.

(Пост в канале удален, но мы знаем, что из Интернета ничего нельзя удалить)

https://t.me/karaulny/82961

2. «Футляр от виолончели»

Пишут, что владелец элитных автомобилей и крупный лендлорд Руслан Махмутов через карманный центр «Росстуденчество» наладил систему распределения грантов Министерства просвещения на зависимые организации. Благодаря покровительству полпреда в ЦФО Михаила Бабича изгнанный из полиции Махмутов занял пост замглавы администрации города Иваново. Он же стал фигурантом скандала с выводом денег из «Газстройбанка», где возглавлял управление экономической безопасности

https://t.me/rospres/3300

3. «НЕЗЫГАРЬ»

Представитель клана Рокфеллеров Джордж Д. О’Нил-младший помог Марии Бутиной создать секретную линию связи с Кремлем.

Речь идет о контактах с влиятельными представителями Республиканской партии, в том числе с конгрессменами и руководством партии.

https://t.me/russica2/8622

4. «RT на русском»

Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен будет покинуть посольство страны в Лондоне

https://t.me/rt_russian/8814

5. «Лентач»​​

Через съемочную площадку «Дом-2» по решению мэрии Москвы проложат автомагистраль, а на лобном месте поставят трамвайную остановку «Антоновка».

https://t.me/lentachold/17135