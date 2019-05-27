17 июня в Комсомольском районном суде города Тольятти возобновились слушания по делу против бывших руководителей и владельцев ПАО «Тольяттиазот», а также собственников и директоров швейцарской компании Nitrochem Distribution AG.

Как сообщает Росбалт , обвинение считает, что с 2007 по 2012 год компания «Тольяттиазот» продавала Nitrochem свою продукцию по заниженным ценам, после чего «швейцарцы» якобы перепродавали ее уже по рыночным. Причем, по версии обвинения, объем похищенной таким образом продукции равен количеству всего товара, который предприятие выпустило за четыре года.

В то же время, как заявляет адвокат бюро «Падва и партнеры» Александр Гофштейн, представляющий интересы фигуранта дела Сергея Махлая, в ходе рассмотрения дела «Тольяттиазот» (ТоАЗ) допущены серьезные нарушения прав участников процесса со стороны защиты.

По его словам, в ходе слушаний по делу не были допрошены свидетели со стороны защиты, а также проигнорирована просьба адвокатов допросить экспертов — авторов экспертизы, которая легла в основу обвинительной позиции в адрес бывших руководителей и владельцев «Тольяттиазот», являющегося одним из крупнейших в мире производителей аммиака.

Экспертизу по делу проводили доктор юридических наук Наталья Семилютина, доктор экономических наук Сергей Валентей и доктор юридических наук Наталия Доронина. Но их версия оказалась не единственной. В в середине апреля 2019 года в суде выступил заведующий отделом экономико-правовой проблематики государственного и муниципального управления института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗИСП) Николай Казанцев.

Стоит отметить, что специалист проводил экспертизу не только в рамках текущего уголовного дела, но и три года назад, когда вопрос слушался еще в Арбитражном суде. Он заявил, что не нашел расхождения цен, по которым ТОАЗ отпускал иностранным компаниям продукцию в 2007—2012 годах, с рыночными. По мнению защиты, эти выводы уже тогда, в 2015 году, должны были снять все претензии к владельцам «Тольяттиазот».

Семилютина позднее сама признала, что в экспертном заключении допущены математические ошибки и сумма ущерба завышена минимум на 6 млрд рублей. Ее как свидетеля по уголовному делу тоже вызывали в суд, но она не явилась.

Как подчеркивает Гофштейн, в деле не были учтены скидки, достигавшие 20%, которые «Тольяттиазот» предоставлял покупателям. Сумму хищения обвинение оценивает в почти 90 млрд рублей. Адвокат подчеркивает, что в таком случае речь идет о хищении всего произведенного аммиака за четыре года.

Кроме того, у юриста вызывает удивление позиция судьи по делу Андрея Кириллова. «В ходе прений сторон защита пыталась, резюмируя все нарушения выявленные в ходе многомесячного процесса, донести суду очевидную вещь: на данную экспертизу нельзя опираться, она недостоверна в силу множества причин», — заявил Гофштейн. Доводы стороны защиты, по словам юриста, судьей были проигнорированы.

Слушания по делу «Тольяттиазот» длятся уже 16 месяцев, с декабря 2017 года. В июне 2019 года по решению судьи Комсомольского суда города Тольятти Кириллова стороны перешли в стадию прений.