Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе проведения совместного рейда с сотрудниками Самарской таможни в рамках Указа Президента России от 06.08.2014 №560 и Постановления Правительства России от 07.08.2014 №778, была выявлена очередная партия санкционной продукции.

Во время проведения осмотра территории и помещений овощной базы, расположенной на улице Олимпийской в Самаре, в одном из складов были обнаружены ящики с томатами черри, общей массой 240 кг. На этикетках было указана страна – производитель – Турецкая республика. В 2017 году часть продуктов растительного происхождения из Турции была разрешена к ввозу в Российскую Федерацию, но часть по прежнему, запрещена, томаты черри данного производителя – согласно существующего перечня, являются санкционными и при выявлении их на территории РФ, подлежат изъятию и уничтожению.

По данному факту специалистами был составлен акт изъятия, томаты черри были вывезены на специальный ветсанутильзавод в поселок Дубовый Умет, где были утилизированы путем глубокой термообработки.