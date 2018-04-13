Дислоцированные в Самаре воинские части 2-й общевойсковой армии подняли по учебной тревоге, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

“Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин поднял по тревоге воинские части 2-й общевойсковой армии в Самаре. Сейчас они совершают марши в назначенные районы на полигонах, где в ходе учений будут развернуты полевые пункты управления”, – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, всего по тревоге подняли более 2 тыс. военнослужащих. Приведение подразделений в высшие степени боевой готовности проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, в ходе которой оценят результаты боевой подготовки, в том числе освоение сирийского опыта.

Командующий войсками ЦВО во вторник прибыл в Самарскую область и лично возглавил комплексную группу по контрольной проверке 2-й общевойсковой армии. Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит уровень боевой подготовки воинских частей, а также их готовность к выполнению задач, состояние вооружения и военной техники, уровень морально-психологического состояния личного состава, сообщает ТАСС.