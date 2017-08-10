Как показало специально проведенное исследование, видеоролик, «компрометирующий» известного предпринимателя Владимира Махлая и показанный в программе «Человек и закон», выходящей на Первом канале, имеет очевидные признаки подделки, об этом сообщает издание Sobesednik.ru .

Смонтированный сюжет рассказывал о «беглых олигархах-мошенниках». Также в программе говорилось о том, что крупный российский бизнесмен Владимир Махлай «имеет награбленное» и своими деньгами причастен к организации украинского Майдана 2014 года.

В июле 2017 года представители Владимира Махлая подали иск в Останкинский районный суд Москвы с требованием опровергнуть вышеуказанные недостоверные сведения.

И вот уже 9 августа в суд было представлено заключение специалиста, подтверждающее позицию истцов. Эксперты тщательно изучили видеоролик, якобы имеющий отношение к Владимиру Махлаю. Представленное в суд заключение гласит: на фрагменте видеофонограммы, размещенной на официальном сайте Первого канала, имеются признаки внутрикадрового монтажа. Эксперты также обнаружили исходный видеоролик, опубликованный несколькими годами ранее на сайте Youtube. Но там на транспаранте вместо «Спасибо, Тольятти» отчетливо читается совсем другая надпись — «Слава».

Чтобы доказать факт видеомонтажа, специалистам пришлось прибегнуть к специфическим исследованиям характера распределения освещения и уровня ошибок кодирования. А подтвердить, что речь идет об одном и том же ролике, только отредактированном, помогли люди с узнаваемой внешностью, фигурирующие в обоих версиях ролика — и выложенном в 2014 году на Youtube, и отредактированном, показанном «Первым каналом».

— Для чего это было сделано, кто это все смонтировал — эти вопросы специалистами не исследовались, но их тоже надо иметь в виду, — отметила адвокат Владимра Махлая Инна Тихомирова. — Вообще ситуация с допуском к эфиру с многомиллионной аудиторией такого смонтированного материала возмутительна. Закон обязывает журналиста проверять достоверность информации, в том числе и возлагает ответственность на СМИ, если происходит злоупотребление.