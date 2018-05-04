Нижегородское управление ФСБ возбудило уголовное дело в связи с незаконной предпринимательской деятельностью ЗАО “Управление отходами-НН”, сообщил “Интерфаксу” официальный представитель управления.

Экс-гендиректор ЗАО “Управление отходами-НН” Игорь Гаврилов обвиняется в ведении предпринимательской деятельности без лицензии – под его руководством региональный оператор несколько лет утилизировал отходы, не имея на то лицензии

«Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу Балахнинского городского суда сообщает – эксгендиректор регионального оператора по утилизации отходов обвиняется по п. “б»” ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) Следствие предполагает, что за время его руководства, , ЗАО “Управления отходами-НН“утилизировала более 97 тыс. куб. м отходов IV класса опасности на Балахнинском полигоне ТБО, не имея на то разрешения. Тем временем выручка фирмы превысила 11 миллионов рублей. Возбудило уголовное дело Нижегородское управление ФСБ после жалобы Ростехнадзора на многочисленные нарушения при строительстве полигона бытовых отходов.

В частности, организация-подрядчик допускала многочисленные нарушения при выполнении сварки листов геомембраны. Так, сварка производилась при температуре ниже 15 градусов Цельсия и при осадках, не проведен надлежащий контроль сварных швов. Кроме того, выявлены нарушения при ведении исполнительной документации.

По итогам проверки составлен акт и выдано предписание, виновные лица будут привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов).

Как отмечат издание «Волга-Каспий» – министерство экологии Нижегородской области заключило с компанией ЗАО “Управления отходами-НН” два контракта на утилизацию отходов – согласно документам, за 11 лет фирма должна заработать около 8 миллиардов рублей. При этом, как удалось выяснить журналистам РБК, компания эта – убыточная, но с получением контракта по итогам 2017 года ​ЗАО “Управление отходами-НН” удалось скостить сумму чистого убытка на 20,5% – с 55,5 до 44,1 млн руб. Тем временем выручка компании выросла на 33,4% – с 229,4 до 306,1 млн руб.

Мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном ТКО в Городецком районе обслуживает семь районов области с населением примерно в 270 тыс. человек. Второй проект компании — Балахнинский межмуниципальный полигон — обслуживает порядка 300 тыс. человек, проживающих в трех районах Нижегородской области и одном районе г. Нижний Новгород.

Компания в июне 2012 года разместила десятилетние облигации на 1 млрд рублей для реализации указанного концессионного соглашения по Городецкому району.