Сотрудниками Управления Россельхознадзора при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в ООО «Ашан», расположенном на Южном шоссе в Самаре, в цветочной продукции из Нидерландов были обнаружены насекомые-вредители.

Из проверенных 446 растений – 78 цветочных культур (горшечные хризантемы) оказались заражены западным (калифорнийским) цветочным трипсом. В ходе экспертизы, проведенной в лаборатории ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора», в образцах подкарантинной продукции выявлены живые имаго данного насекомого-вредителя.

ООО «Ашан» выдано предписание об уничтожении зараженной продукции – растения были ликвидированы путем сжигания, об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

ДЛЯ СПРАВКИ: Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) – карантинный вредитель. Признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений закрытого грунта. Бороться с трипсом сложно по ряду причин. Это очень мелкое (менее 2 мм) насекомое, ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, цветках, под различными чешуйками на растениях, оставаясь неуязвимым даже при химических обработках.

Западный цветочный трипс повреждает около 300 различных культур: хлопчатник, перец, огурец, лук, томат, земляника, виноград, персик, салат и других фруктовых и овощных культурах. Также часто поселяется на различных декоративных и цветочных растениях: розах, герберах, хризантемах, цикламенах, цинерариях, сенполиях, гвоздике, гипсофиле.

Личинки и взрослые особи питаются клеточным соком растительных тканей. Первоначально это вызывает появление желтых некротических пятен, серебристых штрихов на растении, затем появляются некрозы и участки растительной ткани отмирают.

Вредитель распространяется с посадочным материалом, со срезами цветов, через транспорт, тару, с орудиями производства в стадии яйца, имаго или личинки.