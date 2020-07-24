Первый заместитель главного редактора сетевого издания “Медуза” Татьяна Лысова, похоже, в своей переписке готова наградить любого своего знакомца из числа журналистов непечатным термином. Но при этом “стелится” перед любым, кто может быть её потенциальным работодателям.

Об этом свидетельствует обнародованное на портале RNBEE и на телеграм-канале «Архив тусовочки» содержимое смартфона Татьяны Лысовой, – пишет InterRight .

Когда Лысова пыталась устроиться на работу в «Яндекс», она зло критиковала «Сбербанк». Потом она решила пойти на работу к Герману Грефу, и не нашла лучше способа ему понравиться, чем обругать «Интерфакс». А когда, после неудачных экспериментов с трудоустройством, она запросилась к Дурову, в голову ей пришла замечательная идея назвать новостной сервис «Яндекса» «убогим», предложив сделать ему альтернативу.

«Камень за пазухой» Татьяна Лысова приберегла для своих политических партнеров. Так, А.Громову она желает только отставки. Вместе с Дарьей Борисяк всеми силами лоббирует “свою” кадидатуру ЦБ, сотрудницу Анну Еремину. Да, той самой Борисяк, которую однажды уличали в небескорыстном «киллерстве» банков.

Достается не только политикам. К предпринимателям Лысова относится неприкрытым презрением, вне зависимости от их места в обществе, состояния и вклада в развитие экономики. В ход идет развешивание ярлыков и неприкрытый хейт. Про главу ПИКа Гордеева она, к примеру, написала, что «он рейдер, вообще жуткий чувак без моральных границ, фуу».

В глаза, по понятным причинам, журналисты, политики и бизнесмены такого о себе от госпожи Лысовой не услышат. Да и в переписке делового журналиста пассажи о «гандонах» выглядят довольно странно. Правда, даже без «слива» её переписки рано или поздно вокруг госпожи Лысовой в общесттве образовался бы своеобразный вакуум. Вед невозжно долгое время жить двойной жизнью, за глаза оскорбляя тех, кому в глаза улыбаешься…