Уголовное наказание — вплоть до лишения свободы на пять лет — может быть введено за незаконную выдачу и получение бюллетеней на выборах, если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору. В настоящий момент идет обсуждение поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ.

Андрей Клишас, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству рассказал Известиям , что сейчас уголовная ответственность предусмотрена за ряд нарушений избирательного законодательства: например, фальсификацию итогов голосования или фальсификацию избирательных документов. В то же время за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что уголовное наказание для организаторов «каруселей» — еще один шаг к повышению доверия к выборам.

Эксперт «Комитета гражданских инициатив» Аркадий Любарев полагает, что «карусели» сродни фальсификации, однако для того, чтобы они не повторялись, должны прежде всего работать правоохранительные органы.

— Если бы речь шла о том, что людей поймали, а наказание им вынесено слишком мягкое, было бы больше резона вводить уголовную ответственность. И к административной-то ответственности никого не привлекают, и есть опасения, что и к уголовной не будут, — уточнил Аркадий Любарев.

В свою очередь Павел Крашенинников, Председатель думского комитета по государственному строительству, уточнил «Известиям», что обсуждается уголовная ответственность за незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней.

— Наказание будет предусмотрено как для членов избирательной комиссии, так и для тех, кто незаконно голосовал. По принципу коррупционности — для тех, кто дал, и для тех, кто взял, — объяснил Павел Крашенинников, отметив, что возможны различные санкции — как штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, так и принудительные работы.