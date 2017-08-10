Электронное издание ПАСМИ (Первое антикоррупционное СМИ) в своем расследовании «Разворованный Ямал» утверждает, что имеет документы и данные, подтверждающие, что из одного из самых богатых регионов страны — Ямало-Ненецкого автономного округа — с 2011 года было выведено около 14 миллиардов рублей.

Как сообщает ПАСМИ: «В августе 2011 года, в рамках привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, Дмитрий Кобылкин сделал стратегическим партнером округа «Корпорацию СТС», принадлежащую Артему Бикову. Биков поручил заместителю гендиректора компании «Интер-техэлектро — Новая генерация» Михаилу Гилеву создать на Ямале компанию «Ямалкоммунэнерго», которая стала бы основным поставщиком теплоснабжения в округе.

Как пишет НГ , сфера ЖКХ стала одним из основных источников дохода для чиновников Ямала, утверждает ПАСМИ в опубликованном вчера расследовании. «В августе 2011 года в рамках привлечения инвестиций в сферу ЖКХ Дмитрий Кобылкин сделал стратегическим партнером округа «Корпорацию СТС», принадлежащую Артему Бикову. Биков поручил заместителю гендиректора своей компании «Интертехэлектро – Новая генерация» Михаилу Гилеву создать на Ямале компанию «Ямалкоммунэнерго», которая стала бы основным поставщиком теплоснабжения в округе. Компания была открыта и начала работать, а в 2012 году Михаил Гилев возглавил департамент по тарифной политике, энергетике и жилищно-коммунальному комплексу администрации ЯНАО. И почти сразу же распоряжением Гилева в округе были вдвое подняты тарифы на горячую воду», – пишет ПАСМИ. При этом в распоряжении был указан список льготников, для которых тариф остается прежним, в этот список попали все категории компаний и жителей ЯНАО. Формальное увеличение тарифов, как считают журналисты, было нужно, чтобы установить компенсационные выплаты из бюджета, покрывающие «разницу в тарифах».

«Губернатор надежно прикрыт от любых жалоб изнутри округа. Эту защиту ему обеспечивает прокурор, с которым они вместе летают на рыбалки в заповедники, «охотятся на браконьеров», как рассказывал в интервью ПАСМИ сам Кобылкин. Их связывают и другие совместные проекты, в том числе подряд на строительство и ремонт резиденций губернатора», — продолжает ПАСМИ.