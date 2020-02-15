В пятницу, 10 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в режиме видеоконференцсвязи из Елховского района, где находился с рабочим визитом.

Члены правительства и представители федеральных ведомств подробно обсудили, как будут работать предприятия области в ближайшие недели и стоит ли продлить режим самоизоляции для жителей.

В конце работы штаба начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко обратился к главам муниципалитетов: «Все нормативные документы о введении особого противопожарного режима Правительством Самарской области приняты, но, несмотря даже на то, что в регионе введен режим самоизоляции, наблюдается значительный рост природных пожаров. Только за прошедшие сутки на территории области было зафиксировано 92 несанкционированных пала. В регионе ожидается ухудшение погодных условий, сохранение ветра на выходные дни, данные обстоятельства могут обострить оперативную обстановку. Прошу принять все необходимые профилактические меры на своих территориях».

Завершая работу штаба, Глава региона, Дмитрий Азаров особенно обратил внимание на выступление руководителя областного МЧС: «Проведите завтра в муниципалитетах штабы, связанные с противопожарной защитой. Проведите, посмотрите, примите меры. Олег Васильевич Бойко даст вам дополнительную информацию, собственно говоря, она у вас имеется, где особенно риски и угрозы наибольшие. Отработайте это, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию. Меры надо принять».