Скандал вокруг корпоративного конфликта между хозяевами и акционерами ОАО «Тольяттиазот» окончательно сместился в уголовную плоскость: СМИ узнали о направленной в Генпрокуратуру жалобе защиты экс-руководства завода – крупнейшего поставщика аммиака в России о якобы незаконности и необоснованности возбужденного против него уголовного дела.

Как известно, примерно в середине 2000-х 10% акций ТоАЗа приобрел «Уралхим» олигарха Дмитрия Мазепина – и с того самого времени между ним и хозяевами «Тольяттиазота» тянется конфликт, на конец которого не рассчитывают даже самые отчаянные оптимисты. Более того, по информации, размещенной 7 февраля 2017 года на портале «Век», это не просто рядовая бизнес-склока, а попытка рейдерского захвата комбината!

По данным издания Legal.Report , так в рамках длящегося уже пять лет дела ТоАЗа его экс-руководителей компании-дистрибьютора обвиняют в хищении производимого заводом аммиака и карбамида, а также в «неполучении прибыли» и нанесении «существенного ущерба» как самому обществу, так и интересам его акционеров, в том числе ОАО «Уралхим» и самому г-ну Седыкину.

Более того, обвинение в хищении вовсе неубидетельно, потому, что в материалах дела есть документы, которые подтверждают реализацию продукции по официально заключенным – и оплаченным на счета комбината в количестве 65 с лишним миллиардов рублей – договорам.

Утверждения же миноритарных акционеров о том, что ущерб им причинен якобы в результате недополученных дивидендов, защита обвиняемых считает весьма надуманными. Решения о выплате принимались общими собраниями акционеров, в которых участвовали упомянутые миноритарии. Итоговые документы собраний, в том числе и решения, ими обжалованы не были.

Еще один факт, обескураживший защиту, состоит в том, что в рамках двух экспертиз цен на продукцию ТоАЗа (по арбитражному делу – по поставкам продукции за 2010-й, по уголовному – по поставкам продукции за 2008–2011 годы) одни и те же эксперты определили разный объем одной и той же реализованной номенклатуры за один и тот же 2010 год. Вместе с тем они же выявили различную цену на данную продукцию и указали в заключении разные выводы относительно «рыночности» цен. Все это позволяет серьезно усомниться в профессионализме и добросовестности экспертов, уверены адвокаты, и не только они одни.

Как следует из жалобы адвокатов в Генпрокуратуру, способы достижения целей у «Уралхима» «остались прежними». Сотрудники компании «утверждают о хищении у них несуществующих дивидендов, создавая видимость причинения им ущерба… Между тем у «Тольяттиазота» имеются также другие миноритарные акционеры, никто из которых не считает себя потерпевшим по данному делу. Однако следствием незаконно не учитывается позиция других миноритарных акционеров».

Прогнозировать результаты расследования сейчас непросто, однако сторона ТоАЗа верит, что оно будет-таки строиться на «обоснованности и законности».

Справка издания Legal.Report:

Евгений Седыкин в не столь отдаленном прошлом был осужден за ряд преступлений против ТоАЗа. Так, по сообщению СУ СКР по Самарской области, в 2015 году он незаконно организовал фальшивое «повторное годовое собрание акционеров», а затем подделал протоколы собрания. В итоге по ним выходило, что председателем совета директоров «Тольяттиазота» оказался избран… сам Седыкин. Все манипуляции с документами вскрылись, и в июле 2017 года он был осужден на четыре года условно. Таким образом, Седыкина признали совершившим преступления с целью захвата контроля над комбинатом.