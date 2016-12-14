В настоящее время состояние одного из них оценивается медиками как крайней степени тяжести, двоих – как тяжелое, 7 пострадавших – средней степени тяжести.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой участие в помощи пострадавшим принимает главный комбустиолог Минздрава России, профессор Андрей Алексеев.

Планируется, что четверо пострадавших в ближайшее время будут переведены для дальнейшего лечения в ожоговый центр Института хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России.

Напомним, в 12:08 9 декабря 2016 года в оперативную дежурную смену федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о хлопке газа без последующего возгорания в одном из цехов завода в поселке Городня Конаковского района.

Незамедлительно на место происшествия убыли руководство Главного управления МЧС России по Тверской области отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 3, № 4, № 15, № 78, № 84, специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области», аварийно-спасательная служба Тверской области, служба пожаротушения.

Ситуация находится на контроле Правительства Тверской области и Главного управления МЧС России по Тверской области.