Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение греческого суда о признании неонацистской партии «Золотая заря» преступной организацией, а лидеров партии – виновными в руководстве организованной преступной группой.

«Это долгожданное и важное решение, которое наконец-то собрало воедино факты и подтвердило, что неонацисты – члены партии «Золотая заря» являются преступниками, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Мы надеемся, что другие страны, которые позволяют подобным неонацистским партиям участвовать в выборах и даже заседать в парламенте, также объявят вне закона те партии, которые продвигают идеологию расизма и ненависти».

«Сегодня демократия торжествует победу, а ненависть и нетерпимость потерпели поражение», – подчеркнул президент ЕЕК.

Судебное разбирательство в отношении греческой неонацистской партии было возбуждено в 2013 году в связи с убийством 34-летнего рэпера-антифашиста Павлоса Фиссаса, который был выслежен группой молодчиков из «Золотой зари» и убит ударами ножа. Убийца, бывший водитель грузовика Йоргос Рупакиас, дал признательные показания, однако, нападение вызвало волну возмущения и обвинения в том, что «Золотая заря» является военизированной организацией, использующей тактику насилия, запугивания и убийств, о чём было известно старшим членам партии, которые в то время заседали в парламенте Греции.

«К счастью, народ Греции отверг «Золотую зарю» демократическим путём, а правовая система лишила их возможности перегруппироваться и использовать типичную основанную на устрашении кампанию, чтобы вернуться в национальные институты власти, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Будем надеяться, что это ознаменовало закат «Золотой зари».

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

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На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса