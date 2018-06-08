Активисты ОНФ предстоящие выходные посветят семье, любви и верности2018-07-06 21:55
В воскресенье, 8 июля, активисты ОНФ вместе с молодежной командой организуют праздник Семьи, любви и верности в поселке Мирный Красноярского района Самарской области.
Для жителей поселка активисты подготовили праздничный концерт «Дарите ромашки любимым!», который начнется в 20.00 на Центральной площади поселка Мирный в воскресенье.
На праздничное мероприятие приглашены уважаемые, почетные семейные пары и представители администрации Красноярского района.
«В День семьи, любви и верности принято поздравлять друг друга, дарить ромашки, делиться хорошим настроением, зарождать новые традиции. С особым вниманием мы отметим те семейные пары, для кого 2018 год является юбилеем совместной жизни», – поделился член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов.
В концерте будут исполнены хореографические и вокальные номера.
На площади будут организованы «Места для поцелуев» и фотовыставка регионального отделения ОНФ.
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