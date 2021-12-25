Ежегодно в России 23 февраля отмечается праздник День Защитника Отечества. Раньше праздник имел название День Красной Армии и отмечали его мужчины, проходившие службу в рядах вооруженных сил. Теперь, независимо от службы в армии, поздравляют всех мужчин и мальчиков, а также женщин, имеющих причастность к вооруженным силам РФ. Подарки стараются подарить как в кругу семьи, так и коллегам по работе. Что подарить коллегам на 23 февраля? С этим вопросом мы обратились в интернет-магазин подарков Миларки.ру.

- День Защитников Отечества – мужской праздник, – рассказывает владелица интернет-магазина Milarky.ru. – Поэтому подарки и сувениры коллегам стоит выбирать соответствующие: брутальные, необычные, полезные, с символикой праздника.

Конечно, основная часть женщин ориентируется в первую очередь на бюджет подарка – он, обычно, не должен превышать 1500 рублей. Всё же подарки коллегам на 23 февраля вручаются только с целью оказать внимание в этот праздничный день, а не чтобы сделать самый лучший и незабываемый презент.

- На витринах нашего магазина есть специальный раздел для идей подарков коллегам на 23 февраля, – продолжает собственница. – В ассортименте магазина найдутся оригинальные и прикольные подарки для мужчин разных возрастов. Классические подарки – косметические наборы в необычной упаковке, шоколадные фигурки, подарочные наборы и боксы часто покупают вместе с прикольными кружками, ручками, зажигалками, органайзерами! Коллегe-мужчину можно обрадовать набором с орехами, медом, необычными термосами в форме снаряда и бокалами для алкоголя.

Настоятельно рекомендуется заранее выбрать и сделать заказ на подарки к 23 февраля, ведь самые оригинальные и необычные быстро заканчиваются, а брендирование наборов может занять дополнительное время. Тем более, если количество мужчин в коллективе, которым предназначаются презенты более 100 человек.

И не забывайте, что подарок – это прежде всего знак внимания, поэтому заранее продумайте поздравление мужчин в коллективе!