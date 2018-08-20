Дом и семья

Азбука уюта: 33 полезных советов молодой хозяйке 2019-08-15 14:38



1. Не надевайте ювелирные украшения в дорогу. Или при поездке на снегоходе.

2. Постельное белье с изнаночной стороны стоит гладить только в том случае, если на нем есть вышивка.

3. Чтобы поглаженные вещи не помялись, не стоит сразу же после глажки убирать их в шкаф. Дайте чистой одежде остыть и просохнуть (если утюг с функцией пара).

4. Одежду из шелка и шерсти не гладят.

5. Если изрядно измялась шерстяная вещь, разгладить ее можно, если подержать ее некоторое время над тазом с кипятком. То есть всю работу за вас сделает пар.

6. Жидкость добавляют к муке, а не муку к жидкости.

7. Чтобы не ошибиться в измерениях, муку каждый раз необходимо просеивать.

8. Если вы собираетесь готовить пирог, после того, как вы выложили его на противень, не отправляйте сразу в духовку. Подождите двадцать минут и смажьте его яйцом. Только после этого готовое тесто можно отправлять в духовочный шкаф.

9. Чтобы рис был белым и рассыпчастым, готовьте его с плотно накрытой крышкой. Только перед этим в кипящую воду следует добавить несколько капель свежевыжатого лимонного сока.

10. Чтобы варенье не засахарилось, еще при варке добавляйте в него немного лимонного сока. И храните его только в холодильнике, а не на обеденном столе или кухонном шкафчике.

11. Бульон лучше варить не в алюминиевой, а в эмалированной посуде.

12. Когда нужно отварить говядину, опускайте ее в кипящую воду, а не в холодную.

13. Чтобы блины были пышными, когда подойдет тесто, ни в коем случае нельзя мешать его.

14. Блины будут очень вкусными, если перед жаркой хорошенько натереть сковороду солью.

15. Если даже в любимой газете вы увидели рекламу какого-либо товара, не стоит верить на слово. Ведь издание публикует информацию на основе имеющегося у рекламодателя лицензии, которую можно купить (или выпускать для продажи товар сомнительного качества). Лучше поискать об этом отзывы в интернете или вспомнить о том, что скупой платит дважды.

16. Если пища во время приготовления пригорела к кастрюле, налейте в нее воду, добавьте пищевую соду и пусть некоторое время покипит.

17. Чтобы сметана стала гуще, достаточно добавить в нее несколько капели свежевыжатого лимонного сока.

18. Чтобы исчез запах табака в хорошо задымленной комнате, достаточно зажечь свечу.

19. Если вы в компании курящих друзей, а на вас шерстяная одежда, чтобы натуральные волокна не впитали в себя неприятный запах, не поленитесь, отыщите в доме и зажгите новую свечу.

20. Если вы купили недозревшие помидоры или бананы, чтобы на следующий день они созрели, необходимо на целую ночь поместить их вместе с яблоками в полиэтиленовый пакет.

21. Чтобы избавиться от ржавчины, протрите нужное место соком свежих томатов. То же самое правило можно использовать, если вымазаны чернилами руки или ткань.

22. Чтобы из свежего лимона получить как можно больше сока, окуните его в горячую воду на пять минут.

23. Чтобы почки были мягкими и сочными, их следует жарить на сильном огне.

24. Не думайте, кто в доме хозяин. Создавайте уют по мере своих сил.

25. Чтобы ковер изнашивался равномерно, каждые полгода поворачивайте его на 180 градусов.

26. Если ковры скользят, в магазине можно купить против этого специальные прокладки.

27. Во время уборки ковер нужно пылесосить с двух сторон.

28. Если на ковер вы разлили какую-либо жидкость, не трите, а промокайте пятно белой бумажной тканью или хлопчатобумажной салфеткой.

29. Если на поверхности ковра с улицы попала грязь, то сначала необходимо подождать, чтобы она засохла. Только после этого можно приступать к основательной чистке.

30. Если вы любите домашних животных, лучше покупать ковры с пропиткой, которая уничтожает посторонние запахи.

31. Тканевые ковры приходится чистить каждую неделю. Для этого идеально подойдет моющий пылесос современного типа.

32. Чтобы оживить и увеличить маленькую комнатку, в интерьере стоит ориентироваться на светлые тона (ковры, мебель, обои, бытовая техника).

33. Если вы хотите придать большой комнате интимность, на вооружение стоит взять темные тона.

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