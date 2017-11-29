Активисты ОНФ в День волонтера (добровольца), который отмечается в России 5 декабря, встретились с членами общественной организации инвалидов общества слепых в г.Самаре и провели для них небольшой концерт, а также для детей дома «Малыш» оборудовали зал детским спортивным инвентарем.

«В этом году российский День волонтера мы празднуем впервые. Инициатива нашего земляка Алексея Транцева была поддержана Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и теперь в России есть День волонтера», – пояснил член регионального штаба ОНФ, руководитель региональной рабочей группы «Социальная справедливость» Валерий Синцов.

Сам Валерий Синцов в этот день приехал к членам всероссийского общества слепых, чтобы вместе с воспитанниками Дома творчества на площади им.Кирова выступить перед слабовидящими людьми, сказать им теплые слова поддержки и выразить слова благодарности за активность и стойкость. Юные таланты подарили пожилым, ветеранам и инвалидам по зрению свои эстрадно-вокальные номера. Зал поддерживал молодых вокалистов аплодисментами. Он рассказал, что встречи активистов с членами общества слепых проходят регулярно, но в этом году ОНФ постарался привлечь внимание неравнодушных жителей нашей области к новому Дню волонтера, чтобы как можно больше людей проявили свое внимание, участие и оказали посильную помощь тем, кто в ней так нуждается радом с нами.

Член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук в День волонтера вместе с командой активистов ОНФ побывал в доме ребенка «Малыш».

«Дети, которые по воле судьбы остались без попечения родителей, от кого отказались еще в роддоме, чьи мамы лишены родительских прав, содержатся в таких домах как «Малыш», где воспитатели и нянечки стараются сделать жизнь деток радостнее – они их кормят, одевают, лечат и по праздникам устраивают утренники. Но силами волонтеров мы можем сделать их будни более активными, разнообразными и познавательными. Поэтому мы приехали к детям, чтобы провести монтаж спортивной «шведской стенки», на которой ребята смогут заниматься физкультурой, правильно развиваться», – рассказал Барсук.

Он рассказал, что ранее вместе с активистом ОНФ Андреем Масловым и волонтерами отремонтировали детские игровые комнаты в доме ребенка «Малыщ», и предложил волонтерам почаще приезжать к детям и дарить им своем внимание, например, в новогодние праздничные дни.

Роль волонтеров в жизни страны возрастает из года в год, считает Синцов. Добровольцы занимают все более заметное место на общественных, спортивных, государственных мероприятиях. В различных социальных акциях, мероприятиях принимают участие все больше наших сограждан, которые оказывают поддержку людям с ограниченными возможностями, детям в трудных жизненных ситуациях. «Безусловно, развитию волонтерского движения способствовали масштабные спортивные события в нашей стране – это Олимпиада в Сочи и предстоящий ЧМ-2018. Сегодня в Самаре проходит подготовка волонтеров, которые будут помогать гостям и болельщикам преодолевать языковой барьер, ориентироваться на гостевых маршрутах и оказывать медицинскую помощь», – сказал Синцов.

Волонтерские инициативы помогают развивать активность граждан и чувство взаимовыручки в обществе, считают активисты ОНФ.