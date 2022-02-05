Запуск рекламы поставщиков упрощает ритейл медиа платформа «Детского мира». Лидер на рынке детских товаров в России, Беларуси и Казахстане, мультивертикальный цифровой ритейлер «Детский мир» сообщает о создании решения для автоматизированной закупки рекламных форматов по моделям CPM и CPC внутри мобильного приложения. Разработкой и внедрением платформы занимался технологический партнер «Детского мира» – ритейл медиа агентство Eshopmedia. Размещая рекламу на платформе, поставщики получают доступ к прозрачной аналитике кампаний в форматах постклик и поствью.

Ритейл медиа платформа для продажи рекламы на сайте и в мобильном приложении необходима как «Детскому миру», так и брендам и агентствам, которые получают возможность взаимодействовать с целевой аудиторией, а это более 60 млн пользователей. Ритейлер же наращивает рекламную выручку и усиливает лояльность партнеров.

Ритейл медиа бизнес набирает популярность уже не первый год, заявил Андрей Осокин, директор по маркетингу ГК «Детский мир». Удобная платформа, предлагаемая брендам и агентствам компанией, упрощает запуск рекламы на площадках ритейлера и в значительно степени повышает возврат инвестиций, отметил он.

Новый рекламный интерфейс предоставляет возможность реализовать одновременно несколько рекламных кампаний, имеющих разные рекламные форматы и креативы. В нем предусмотрены функции отслеживания в рамках рекламной кампании необходимых статистических данных, а также оперативного внесения в режиме онлайн изменений и таргетирования на целевую аудиторию.

Ритейл медиа агентство Eshopmedia, используя технологический продукт компании Eshop White Label, оказывает рекламодателям помощь на протяжении всего взаимодействия с платформой: и в подготовке к запуску рекламы, и в управлении процессом кампаний, и в анализе итогов. Также агентство получило эксклюзивное право на продажу нового инвентаря «Детского мира».

Как отметила Лариса Юстус, COO Eshopmedia, внедренная агентством технология открывает «Детскому миру» и его поставщикам путь на новый уровень сотрудничества и помогает обеспечить стабильный рост продаж. Она выразила уверенность в том, что партнерство Eshopmedia с «Детским миром» задаст для рынка высокую планку.

РАЭК прогнозирует, что в 2022 году доля сегмента ритейл медиа может вырасти до 15%, а в ближайшие 5 лет – до 30%.