На отечественном рынке начал свою работу поставщик ювелирных изделий с бриллиантами из Швейцарии ― Diams. Здесь же можно отдельно приобрести драгоценные камни разных форм и размеров с гарантией отменного качества и приемлемой цены. Широкий ассортимент готовых украшений и бриллиантов открывает небывалые перспективы перед мастерами ювелирного дела и теми, кто просто желает осуществить выгодную инвестицию.

Не секрет, что драгоценные камни имеют особую ценность. Наивысшая ступень в иерархии принадлежит, конечно, бриллиантам. Первый алмаз был огранен еще в XV столетии. С тех пор именно эти драгоценные камни остаются самыми эффектными и желанными.

Сложность экспертизы и высокая стоимость бриллиантов, к сожалению, служит благодатной почвой для появления большого числа подделок и низкосортных ювелирных украшений. Поэтому колоссальное значение приобретает поиск ответственного поставщика, у которого цена алмаза и число карат полностью соответствуют друг другу. Именно таким является Diams.

Разнообразие форм

Ювелирное изделие приобретает особенную ценность, если обладает уникальным дизайном, необычной художественной задумкой. Большое значение имеет и форма алмаза, если он куплен как самостоятельное изделие. В Diams найдется подходящий вариант даже для самых искушенных. В продажу поступают бриллианты следующих типов:





овал;



прямоугольник;



сердце;



ромб;



радиант.



Есть и традиционная алмазная форма ― круг. Для создания уникальных украшений можно приобрести и миндалевидные, каплевидные бриллианты. В каталоге Diams представлено больше 500 000 алмазов.

Гарантии высшего качества

Цена алмазов вынуждает особенно тщательно проверять не только подлинность камня, но и его чистоту. От последнего критерия во многом зависит рыночная стоимость. Большое влияние оказывает и огранка алмазов.

Сотрудничая с Diams, можно не сомневаться, что предлагаемые драгоценные камни и украшения с ними стоят своих денег. Все бриллианты от данного бренда в обязательном порядке проходят сертификацию Геммологического института Америки (GIA). Они лишены флуоресценции, что говорит об их природной редкости. Эти алмазы хорошо подходят для совершения инвестиций, так как всегда стоят дороже люминесцентных аналогов.

В продажу поступают драгоценные камни со всего мира. Однако каждый поставщик письменно подтверждает их соответствие Кимберлийскому процессу. Это значит, что они не являются конфликтными и добыты в странах, где не проходит войн.

Не секрет, что цена необработанного алмаза ниже готового бриллианта. Разница может составлять до 60%. Само качество огранки также играет большую роль и серьезно сказывается на стоимости. Специалисты по алмазам Diams утверждают, что их продукция соответствует самым высоким стандартам. Качество огранки реализуемых бриллиантов варьируется от очень хорошего до отличного.

Специалисты Diams всегда рады проконсультировать по всем вопросам в отношении своей продукции. Для обратной связи можно воспользоваться контактами, представленными на официальном сайте — https://diamond.diams.com/fr/diamant