Эксперты рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта в Самарской области констатировали, что устранение дефектов строительно-ремонтных работ здания детского сада №325 в городе Самаре проведено некачественно, помещение по-прежнему остается в реестре ОНФ «строительных полуфабрикатов».

«Эксплуатация здания в зимний период показала, что используемые подрядчиком технологии устранения дефектов кровли не дали ожидаемого положительного результата. В итоге на потолке третьего этажа мы видим следы множественных протеканий в период таяния снега и в период дождя», – рассказал член регионального штаба ОНФ, строительный эксперт Дмитрий Волобоев.

Напомним, эксперты Народного фронта на этапе проведения капитального ремонта детского сада комбинированного пребывания обнаружили грубые нарушения строителей, вследствие чего в помещениях отмечалась повышенная влажность и образование плесени.

По результатам проверки прокуратурой Самарской области в апреле 2017 г. подрядчику внесено представление по устранению нарушений. По представлению прокуратуры Красноглинского района департамент градостроительства Самары подал иск в отношении подрядчика о взыскании штрафа за неисполнение сроков сдачи объекта на сумму более 1 млн руб.

«Проверка министерства строительства, инициированная экспертами Народного фронта, также выявила нарушения проектной документации, в том числе по устройству кровли. Но главная задача общественности – не штрафные санкции к исполнителю, а результат. Нам важно добиться того, чтобы здание детского сада было пригодным и безопасным местом для детей», – сказал член регионального штаба ОНФ, почетный строитель России Сергей Недорезов.

Эксперты ОНФ считают формальной отпиской ответ регионального министерства строительства о том, что нарушения строителей в полном объеме были устранены к 16 ноября 2016 г. «Не обнаружить нарушения в работе приточно-вытяжной вентиляции и установке внутренних дверей, о чем свидетельствует ответ министерства, просто невозможно. И это отмечено в актах экспертов ОНФ», – сообщил Недорезов.

В настоящее время к вопросу общественного контроля за «строительным полуфабрикатом» в Самаре подключились эксперты рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни». Член рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов в ходе выездной встречи с участием родителей, первого заместителя главы Самары, генерального подрядчика реконструкции детского сада и представителей прокуратуры обсудил реальные сроки полного устранения строительных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств.