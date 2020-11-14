В микрорайоне «Южный город» благодаря национальному проекту «Демография» ведется строительство детского сада № 9, рассчитанного на 300 мест, 42 из которых предусмотрены для детей ясельных групп, посещать его смогут малыши в возрасте от полутора до семи лет.

В настоящее время в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Самарской области ведется строительство 14 социальных объектов, 5 объектов уже введены в эксплуатацию в этом году. Реализация нацпроекта находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Новый детский сад в «Южном городе» будет представлять собой трехэтажное здание с подвалом, котельной, трансформаторной подстанцией, кроме того, на первом этаже проектом предусмотрен бассейн размером 6х10м.

По задумке архитекторов, эстетика многогранных фигур, в частности правильного многоугольника с шестью сторонами, послужила идеей облика фасада, сама конструктивная схема здания несет в себе декоративные качества, отсутствие нагромождения декоративными элементами, функциональность, легкость, простоту и логику форм. Фасад будет вписываться в окружающую среду, создавая художественно-эстетическое единство архитектурного образа и природы.

Напомним, что строительство дошкольного учреждения началось в июне этого года. На сегодняшний день на объекте закончен фундамент и возведен каркас здания. Ведутся работы по устройству фасада, кровли, остеклению здания, внутренних перегородок и инженерных систем, монолитных конструкций бассейна и главного входа. Также строители приступили к монтажу наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Новый детский сад будет отвечать всем современным требованиям. В здании разместятся уютные игровые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната технического творчества, где ребята будут изучать робототехнику и математику. Дошкольное учреждение будет оснащено всем необходимым для организации современного образовательного процесса.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.