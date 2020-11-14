Факторы формирования гражданской идентичности2020-11-19 11:20
Гражданская идентичность формируется во множестве различных социальных институтов, которые подробно рассматривают каждый фактор идентичности, обладающий собственными особенностями и характерными чертами. Так, формирование гражданской идентичности включает в себя ряд определенных факторов, каждый из которых играет значимую роль в совокупной системе данного определения.
Среди основных факторов формирования гражданской идентичности выделяют следующие:
исторические сведения о прошлом государства и общества;
Все вышеперечисленные факторы составляют совокупность гражданской идентичности. Каждый из них имеет важное значение, поскольку данные факторы являются взаимосвязанными. Развитие одного из факторов позволит формировать и остальные, в результате чего появится полная гражданская идентичность.
Таким образом, формирование гражданской идентичности состоит из принятия определенных факторов, которые в совокупности составляют целостную позицию. Принятие данных факторов позволяет в полной мере развить гражданскую идентичность.
Авторы: Ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Белгородский В. С., помощник ректора РГУ им. А. Н. Косыгина Тишина М. В.
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