Гражданская идентичность формируется во множестве различных социальных институтов, которые подробно рассматривают каждый фактор идентичности, обладающий собственными особенностями и характерными чертами. Так, формирование гражданской идентичности включает в себя ряд определенных факторов, каждый из которых играет значимую роль в совокупной системе данного определения.

Среди основных факторов формирования гражданской идентичности выделяют следующие:

исторические сведения о прошлом государства и общества;

традиционные аспекты национальной культуры;

общий язык, который является средством коммуникации;

общая культура в разных формах и проявлениях;

переживание тем или иным сообществом совместных состояний, связанных с определенными событиями в стране;

патриотические истории народа.

Все вышеперечисленные факторы составляют совокупность гражданской идентичности. Каждый из них имеет важное значение, поскольку данные факторы являются взаимосвязанными. Развитие одного из факторов позволит формировать и остальные, в результате чего появится полная гражданская идентичность.

Таким образом, формирование гражданской идентичности состоит из принятия определенных факторов, которые в совокупности составляют целостную позицию. Принятие данных факторов позволяет в полной мере развить гражданскую идентичность.

Авторы: Ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Белгородский В. С., помощник ректора РГУ им. А. Н. Косыгина Тишина М. В.